Альфа-Банк приглашает студентов со всей страны на оплачиваемые стажировки

На платформе Альфа-Будущее можно выбрать любое направление от IT и Big Data до маркетинга и дизайна. Чтобы стать стажёром, нужно подать заявку, решить тестовый кейс и пройти собеседование.

Стажировка длится от 3 до 6 месяцев. Студенты получат возможность под руководством экспертов принимать участие в реальных проектах и стать частью команды самого крупного и технологичного частного банка страны. А еще — достойную зарплату и ДМС со стоматологией с первого дня.

Каждый сотрудник может подстраивать рабочий график под себя. В Альфа-Банке уже работает большое количество студентов, которые совмещают работу с учебой. Более 65% стажёров прошлых лет приняты в штат топового работодателя России по мнению Forbes, HeadHunter, Хабр Карьеры и РБК.

Принять участие в программе могут студенты и выпускники бакалавриата и магистратуры.

«В Альфа-Банке мы верим в потенциал молодых талантов. В этом году по результатам авторитетного исследования Changellenge Best Company Award 2025 нас признали лучшим технологичным работодателем страны для старта карьеры. Мы формируем среду, где талантливая и амбициозная молодёжь сумеет полноценно реализоваться», — прокомментировал Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.