Бытовая техника в России подешевела на 4-12% с начала года

Основная причина – укрепление рубля. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авито».

Аналитики отмечают снижение цен на бытовую технику в апреле-мае 2025 года по сравнению с первым кварталом. Новые холодильники подешевели на 11%, мелкая бытовая техника – на 16%, а плиты и духовые шкафы на вторичном рынке – на 10%.

Основными причинами падения цен стали укрепление рубля (курс снизился на 20% с начала года) и переизбыток товарных запасов на фоне снижения спроса. Эксперты связывают это с высокой ключевой ставкой, сокращением выдачи потребительских кредитов и насыщением рынка после активных покупок в 2023-2024 годах.

Производители и ритейлеры ожидают стабилизации цен в ближайшее время, так как дальнейшее снижение ограничено высокими издержками и стабилизацией курса валют. В «Холодильник.ру» прогнозируют оживление спроса при возможном снижении ключевой ставки ЦБ.