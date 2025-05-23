Альфа-Банк приглашает предпринимателей на бизнес-завтрак с Денисом Осиным

Альфа-Банк ко Дню предпринимателя в рамках игры «Бизнес Акулы» разыграет приглашения на бизнес-завтрак с директором малого и микробизнеса Денисом Осиным и топ-менеджерами банка.

«Бизнес Акулы» — это стратегическая онлайн-игра, в которой объединены игровой подход и реальные возможности для развития бизнеса и установления деловых связей. В игре участникам предлагается вырастить торговую точку по продаже подводных средств из киоска до элитного шоу-рума.

26 мая среди самых активных игроков пройдёт розыгрыш денежных призов, а также 5 приглашений на бизнес-завтрак с топ-менеджерами Альфа-Банка.

Участников бизнес-завтрака ждёт обсуждение актуальных тем и обмен опытом. Мероприятие станет площадкой для диалога между гостями и топ-менеджментом Альфа-Банка. Предприниматели смогут задать свои вопросы и получить консультацию о бизнесе лично от Дениса Осина и топ-менеджеров. Подобное мероприятие для участников игры проходит впервые.

«Мы всегда поддерживаем малый бизнес. Запускаем новые сервисы, участвуем в госпрограммах, проводим Альфа-Конфу, оплачиваем рекламные кампании в рамках Фонда немалого бизнеса. А еще — в игровой форме позволяем предпринимателям получить дополнительные преимущества. А ко Дню предпринимателя мы решили пообщаться с нашими клиентами в узком кругу — чтобы напрямую обменяться мнениями о развитии малого бизнеса в России», — рассказал Денис Осин.

Бизнес-завтрак состоится 17 июня в Москве.