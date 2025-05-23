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Омуль, муксун и таёжные ягоды предложат на сибирских рейсах Аэрофлота

Аэрофлот представил национальную программу бортового питания с использованием уникальных региональных продуктов, отражающих вкусовую палитру Дальнего Востока и Сибири. Теперь пассажиры бизнес-класса смогут оценить неповторимые блюда, созданные совместно с ведущими региональными шеф-поварами и поставщиками.

<p>Дальневосточный сет</p>

Дальневосточный сет

Во время полётов из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска путешественники попробуют знаменитые блюда из даров океана и тайги, такие как свежий папоротник, солёные водоросли, филе камчатского краба и ароматные специи.

Путешественникам из Красноярска, Омска, Новосибирска и вскоре Иркутска предложат утончённые сибирские блюда с богатым вкусом. Среди главных компонентов меню — нежнейший муксун, легендарный байкальский омуль, хрустящие таёжные ягоды, кедровый орех и продукция лучших местных ферм.

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<p>Сибирский сет. Фото пресс-службы Аэрофлота</p>

Сибирский сет. Фото пресс-службы Аэрофлота

Ранее авиакомпания сообщала, что доля российских продуктов и напитков на борту составляет 90%, а доля отечественных вин увеличилась за последний год до 70%.


<p>Сибирский сет. Фото пресс-службы Аэрофлота</p> <p>Дальневосточный сет</p> <p>Дальневосточный сет</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /


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