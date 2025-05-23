Популярность рассрочек в новостройках взлетела выше 50%

Центральный Банк России обратил внимание на рост популярности рассрочек от застройщиков на рынке недвижимости. Согласно представленным данным, у ряда строительных компаний этот показатель превышает половину сделок. Эксперты считают, что такая тенденция несет дополнительные риски как для покупателей, так и для девелоперов, сообщает ТАСС.

Елизавета Данилова, руководитель Департамента финансовой стабильности Банка России, подчеркнула, что рынок постепенно меняет структуру продаж, увеличивая долю сделок с отсрочкой платежей. Однако эта ситуация вызывает беспокойство, так как продавцы зачастую недостаточно оценивают финансовое положение покупателей и принимают на себя высокие кредитовые обязательства.

— Мы видим тенденцию увеличения объемов предоставления рассрочек застройщиками, — заявила Данилова. — Некоторые игроки рынка предоставляют такую услугу уже более чем половине покупателей.

Согласно наблюдениям специалистов, в последние месяцы объемы реализации квартир снизились примерно на 10%, но общая сумма выручки выросла на 7%. Эта динамика связана именно с увеличением числа покупок с использованием рассрочки.

По мнению Центрального Банка, высокий процент предложений по рассрочке формирует значительные финансовые риски для обеих сторон сделки. Покупатели сталкиваются с риском потери имущества при невыполнении обязательств, а застройщики вынуждены становиться кредиторами, приобретая несвойственную им роль финансовых институтов.