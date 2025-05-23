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Горячая линия по запрету продажи алкоголя заработает в Иркутской области

Ограничения в регионе действуют с 24 мая. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

24 мая в Иркутской области будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя с 08:00 до 23:00 в связи с проведением Последних звонков. Исключение составят лишь три отдаленных муниципальных образования, где праздничные мероприятия уже прошли.

Для борьбы с незаконной торговлей алкоголем в этот день будет работать горячая линия службы потребительского рынка: 8-950-072-30-50.

Поступающие сигналы о нарушениях будут оперативно передаваться в контролирующие органы. Нарушителям грозят штрафы до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Ограничение не касается предприятий общественного питания.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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