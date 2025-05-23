Байкал вошел в десятку туристических локаций по популярности глэмпингов

Спрос на такие места размещения продолжает расти. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Спрос на комфортные кемпинги с палатками и домиками премиум-класса вырос в два раза. Лидером по бронированиям стала Калининградская область, где ночь в глэмпинге в среднем стоит 15 тыс. рублей.

В топ-3 также вошли Московская и Ленинградская области с ценниками около 10 тысяч рублей за сутки. Популярностью у туристов пользуются Карелия, Байкал и Краснодарский край, где стоимость проживания начинается с 5 тыс. рублей.

Рост интереса к глэмпингам связан с сочетанием близости к природе и высокого уровня сервиса, резюмируют эксперты.