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Байкал вошел в десятку туристических локаций по популярности глэмпингов

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Спрос на такие места размещения продолжает расти. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Спрос на комфортные кемпинги с палатками и домиками премиум-класса вырос в два раза. Лидером по бронированиям стала Калининградская область, где ночь в глэмпинге в среднем стоит 15 тыс. рублей.

В топ-3 также вошли Московская и Ленинградская области с ценниками около 10 тысяч рублей за сутки. Популярностью у туристов пользуются Карелия, Байкал и Краснодарский край, где стоимость проживания начинается с 5 тыс. рублей.

Рост интереса к глэмпингам связан с сочетанием близости к природе и высокого уровня сервиса, резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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