Путин предложил повысить лимиты по льготной ипотеке в зависимости от размера семьи

Президент России Владимир Путин распорядился разработать меры по повышению лимитов семейной ипотеки, учитывая количество членов семьи. Это решение было принято по итогам заседания президиума Государственного совета, посвященного развитию инфраструктуры для улучшения качества жизни россиян. Соответствующий перечень поручений размещён на официальном сайте Кремля.

Подготовкой предложений займутся председатель правительства Михаил Мишустин и руководитель Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий профильную комиссию Госсовета. Предложения должны быть представлены до 15 июня.

Ранее, в июле 2024-го, Министерство финансов существенно скорректировало правила участия семей в программе льготной ипотеки. Льготные займы по сниженной процентной ставке стали доступнее лишь семьям с маленьким ребёнком до 6 лет, семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущим в небольших населённых пунктах или регионах с низкой строительной активностью, а также семьям, воспитывающим ребёнка-инвалида. Ранее же воспользоваться программой могли родители двух детей младше 18 лет либо имеющие одного ребёнка, рождённого между 2018-м и 2023 годом включительно. Изменение условий программы связано с необходимостью повышения её целевого назначения.