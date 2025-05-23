Более 75% родителей потратят детские накопления на образование

По результатам исследования НПФ ВТБ (входит в Группу ВТБ), каждая вторая семья уже копит или планирует начать копить на будущее своих детей. При этом 77,5% родителей намерены использовать эти сбережения на образование ребенка.

Согласно опросу, 16,6% респондентов уже имеют целевые накопления на будущее своих детей, а треть (33,2%) планирует начать копить в будущем. Общие накопления на семью, а не только на ребенка, имеют 23,6% опрошенных, в то время как 26,6% участников исследования живут без «запасных денег».

Наиболее популярные способы накопления средств для детей включают банковские вклады (45,6%), накопительные счета (38,1%) и страховые накопительные программы (25,6%). Также среди популярных методов – инвестиции в ценные бумаги (21,9%), пенсионные программы с возможностью снятия средств и инвестиции в недвижимость (по 14,4%). Примечательно, что наличным доверяют минимально: только 7,4% опрошенных хранят деньги в конверте.

Большинство родителей заботятся о будущем образовании своих детей.

У 77,5% респондентов «детские» средства пойдут в первую очередь на учебу. В то же время 29,1% участников опроса не планируют давать ребенку платное образование. Обеспечить своих наследников жильем намерены 19,4% респондентов. Примечательно, что 1,3% родителей указали в числе целей первый взнос по ипотеке, а пункты «свадьба» и «автомобиль» остались без выбора.