93 новых медучреждения построят в Иркутской области до 2030 года

Особое внимание уделяют кадровому дефициту на севере Приангарья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев анонсировал масштабное развитие здравоохранения региона. В ближайшие пять лет планируется построить 15 крупных медицинских объектов и 78 сельских медучреждений.

В 2025 году будут завершены строительство Тангуйской больницы в Братском районе и двух поликлиник в Иркутске.

– Постепенно мы улучшаем качество медицинской помощи, делаем ее доступнее. Оценивая результаты нашей работы, повторю мысль, которую отметил и на встрече с президентом, и в послании Законодательному собранию региона: работы сделано немало, но предстоит еще больше. Мы стремимся к одной, самой главной цели − увеличению ожидаемой продолжительности жизни, – сказал Игорь Кобзев.

Особое внимание уделят кадровому дефициту в северных территориях и реализации новых нацпроектов, включая борьбу с диабетом и гепатитом С. Министр здравоохранения Андрей Модестов поставил задачу увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе до 74,2 лет к 2030 году. На коллегии также наградили лучших медиков области, внесших значительный вклад в развитие здравоохранения.