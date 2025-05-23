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Эко-парк «Якоби» может появиться в Иркутске

В Иркутске продолжается голосование за территории, которые могут быть благоустроены в 2026 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Какие территории можно выбрать на территории Свердловского округа, рассказали в пресс-службе мэрии.

На голосование представлены зеленая зона в районе микрорайона Юбилейного, 9а, эко-парк «Якоби», а также Глазковское кладбище. Благоустройство территорий предполагает устройство покрытий и наружного освещения, озеленение, установку малых архитектурных форм.

Кроме того, иркутянам доступны для голосования площадки и в других районах.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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