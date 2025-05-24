Глава минимущества Иркутской области покинула пост после уголовного дела

В Иркутской области пост покинула министр имущественных отношений, ставшая фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Обязанности будет исполнять другой специалист, сообщает пресс-служба правительства региона.

«На основании личного заявления с сегодняшнего дня досрочно прекращены полномочия Марины Быргазовой», – говорится в сообщении.

Полномочия министра имущественных отношений Иркутской области поручено осуществлять Кириллу Просвирину, который работает в министерстве с 2013 года. С 2022 года занимал должность заместителя министра.