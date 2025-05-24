Иркутский перевозчик увеличит число полетов в Усть-Илимск по просьбам жителей

С 1 июня «Ираэро» увеличит количество рейсов по субсидированному маршруту Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск. Такое решение принято в ответ на просьбу жителей, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Самолеты будут летать по маршруту пять раз в неделю – по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Пассажиров будут возить Ан-24. Время полета – около 2 часов.

Из Иркутска транспорт будет вылетать в 10:30, прибытие в Усть-Илимск – в 12:15. Из Усть-Илимска вылет состоится в 13:00, прибытие в Иркутск – в 14:45.