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Бизнесмен заплатил 24 млн рублей за установку незаконных рекламных конструкций в Иркутске

Администрация Иркутска отсудила у предпринимателя несколько миллионов рублей за установку и использование незаконных рекламных конструкций. Подробности сообщает пресс-служба мэрии.

«Предприниматель в течение нескольких лет эксплуатировал рекламные конструкции без необходимой разрешительной документации. В 2022-2023 годах они были демонтированы комитетом по экономике и стратегическому планированию мэрии. Несмотря на это, задолженность по оплате за период с 2021 года по дату демонтажа была предъявлена в суд и признана должником», – говорится в сообщении.

По итогам разбирательств мэрии удалось отсудить у бизнесмена свыше 24 млн рублей, которые уже поступили в бюджет.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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