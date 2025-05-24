Новости

Новое освещение появилось на Иркутской ГЭС

На Иркутской ГЭС обновили уличное освещение. Работы проведены силами Эн+, которая заменила старые фонари на современные светодиодные, сообщает пресс-служба организации.

<p>Фото: пресс-служба Эн+</p>

Фото: пресс-служба Эн+

Специалисты установили 22 новых энергоэффективных светильника, в результате чего улучшилась видимость на проезжей части и тротуарах. Кроме того, обновленное освещение стало более экологичным и экономичным.

«Обновление фонарей – часть программы по модернизации объектов Иркутской ГЭС. Современные технологии не только снижают энергопотребление, но и делают городскую инфраструктуру комфортнее для всех», – резюмировали в компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

День российского предпринимательства 2025, последние новости
Иркутская область к 2036 году планирует увеличить турпоток на Байкал до 5 млн человек
«Для нас майнинг, как зло»: губернатор Кобзев рассказал о последствиях криптодобычи
Более 190 предпринимателей Приангарья приняли участие в открытом разговоре с губернатором региона
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес