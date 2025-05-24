Новое освещение появилось на Иркутской ГЭС

На Иркутской ГЭС обновили уличное освещение. Работы проведены силами Эн+, которая заменила старые фонари на современные светодиодные, сообщает пресс-служба организации.

Специалисты установили 22 новых энергоэффективных светильника, в результате чего улучшилась видимость на проезжей части и тротуарах. Кроме того, обновленное освещение стало более экологичным и экономичным.

«Обновление фонарей – часть программы по модернизации объектов Иркутской ГЭС. Современные технологии не только снижают энергопотребление, но и делают городскую инфраструктуру комфортнее для всех», – резюмировали в компании.