Иркутяне стали победителями чемпионата мира по кондитерскому и декораторскому искусству

Состоялся чемпионат мира по кондитерскому и декораторскому искусству «Стань легендой» от корпорации Cake Artist World. Его победителями стали декораторы Cake Home Art Любовь Катькало и Иван Федаев из Иркутска, сообщается в соцсетях компании.

Участники создавали кондитерские работы в рамках тематики «Сказки народов мира». Любовь Катькало взяла награду в категории «Многоярусный торт», при оформлении которого она использовала съедобные объемные фигуры сирин – райских птиц-дев из средневековой книжной мифологии. Иван Федаев стал победителем в номинации «Большой декоративный экспонат», изобразив сюжет об Астериксе и Обеликсе, сражающимися с римлянами.

Работы конкурсантов оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли известные профессиональные специалисты кондитерской индустрии Татьяна Холодцова, Татьяна Назарова, Дэвид Клоуз, Ольга Вагнер, Оксана Вагнер, Ирина Скорых, Лариса Лазарева, Альбина Настенко, Елена Головина, Ольга Блинова, Денис Зуев и другие.

В творческом состязании приняли участие более 800 представителей 37 стран, которые продемонстировали около 350 работ в различных номинациях: «Юниор», «Малый декоративный экспонат», «Съедобная флористика», «Изомальт», «Пряники» и указанных ранее.