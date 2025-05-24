Мошенники убедили сибирячку оформить кредиты на подруг более чем на 1 млн рублей

Аферистам в Иркутской области удалось обмануть не только пенсионерку, но и ее подруг, на которых женщина оформила кредиты. Подробности о деле сообщили в пресс-службе региональной полиции.

«С заявлением о хищении денежных средств к сотрудникам полиции обратились 56 и 58-летние жительницы Черемховского района. Они рассказали, что их 53-летняя знакомая обманным путем оформила на них кредиты», – говорится в сообщении.

Во время разбирательств выяснилось, что пенсионерка обратилась к подругам с просьбой помочь вывести сбережения с инвестиционной платформы.

Ранее в Интернете она увидела рекламу о дополнительном заработке на бирже. После заполнения анкеты с ней связался финансовый менеджер. Сначала сибирячка перевела 8 тысяч рублей, но доход оказался небольшим. Тогда аферисты предложили взять кредит для увеличения дохода, но жительница Приангарья отказалась и решила прекратить участие в торгах.

После собеседники убедили пенсионерку найти третьих лиц для вывода якобы заработанных процентов. Воспользовавшись телефоном знакомой, она связалась с псевдоброкерами и под их руководством оформила на нее кредит в размере 920 тысяч рублей. Еще один заем был оформлен на другую 56-летнюю подругу на сумму 344 тысячи рублей. Все деньги были отправлены мошенникам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета», ведется расследование.