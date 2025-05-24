Предприятие из Иркутска намерено войти в топ-3 угледобывающих компаний России

Компания из Иркутска ЭН+ УГОЛЬ намерена войти тройку лидеров России по угледобыче. Об этом в интервью SIA.RU рассказал заместитель генерального директора Эн+ по угольному бизнесу Андрей Давыдов.

«Чтобы приблизиться к тройке лидеров, нам нужно нарастить добычу более чем в полтора раза. Мы будем этого добиваться как за счет развития ЭН+ УГОЛЬ, доводя объемы добычи с сегодняшних 17 млн тонн до 23, так и за счет совместного с China Energy проекта освоения Зашуланского каменноугольного месторождения. Оно к 2028 году выйдет на проектный объем производства 5 млн тонн», – пояснил собеседник агентства.

В настоящее время угольный дивизион Эн+ находится на шестом месте среди крупнейших угледобывающих компаний. На первом – СУЭК с объемом производства более 110 млн тонн, на втором – Кузбассразрезуголь, который производит более 41 млн тонны. На третьей позиции разместился Эльгауголь – 28 млн тонн.