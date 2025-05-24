Большегруз упал и загорелся на трассе «Байкал» в Иркутской области: движение перекрыто

В Иркутской области на 96-м км федеральной трассы Р-258 «Байкал» произошло ДТП ­– опрокинулся большегруз. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

Инцидент зафиксирован в районе поселка Култук Слюдянского района. За рулем автомобиля был гражданин Китая. Предварительно установлено, что он ехал со стороны города Иркутска и опрокинулся на проезжую часть. В результате происшествия грузовик загорелся. Водителю потребовалась медицинская помощь – мужчину госпитализировали.

В настоящее время движение транспорта на месте аварии перекрыто до устранения последствий ДТП.