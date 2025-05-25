Разбитую лестницу к популярному у туристов пляжу в Листвянке отремонтируют

В поселке Листвянка Иркутской области на Байкале начался ремонт лестницы, которая ведет к популярному каменистому пляжу на окраине населенного пункта в границах Прибайкальского национального парка, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Объект приводят в порядок волонтеры при поддержке специалистов учреждения. Помимо восстановления объекта состоится сбор мусора на прибрежной полосе, в том числе в границах населенного пункта.

«Гостей поселка и местных жителей просят временно не пользоваться лестницей: раствор на восстановленных ступенях должен успеть застынуть. Поэтому пока со спуском на пляж в этом месте придется повременить! Как минимум двое суток», – предупредили в «Заповедном Прибайкалье».