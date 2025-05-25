Новости

Разбитую лестницу к популярному у туристов пляжу в Листвянке отремонтируют

В поселке Листвянка Иркутской области на Байкале начался ремонт лестницы, которая ведет к популярному каменистому пляжу на окраине населенного пункта в границах Прибайкальского национального парка, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Объект приводят в порядок волонтеры при поддержке специалистов учреждения. Помимо восстановления объекта состоится сбор мусора на прибрежной полосе, в том числе в границах населенного пункта.

«Гостей поселка и местных жителей просят временно не пользоваться лестницей: раствор на восстановленных ступенях должен успеть застынуть. Поэтому пока со спуском на пляж в этом месте придется повременить! Как минимум двое суток», – предупредили в «Заповедном Прибайкалье».


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

День российского предпринимательства 2025, последние новости
Иркутская область к 2036 году планирует увеличить турпоток на Байкал до 5 млн человек
«Для нас майнинг, как зло»: губернатор Кобзев рассказал о последствиях криптодобычи
Более 190 предпринимателей Приангарья приняли участие в открытом разговоре с губернатором региона
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес