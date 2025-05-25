Новости

Два дома сгорели в Иркутской области после детских игр с огнем

В поселке Жигалово Иркутской области произошел крупный пожар. Причиной инцидента стала детская шалость, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

По данным ведомства, на улице Комарова двое мальчиков 7 и 8 лет подожгли в гараже бумагу и пенопласт, которые положили в ведро. Открытого огня не возникло, потому занятие ребятам стало неинтересным, и они ушли. Спустя время, вернувшись обратно, дети увидели, что гараж охвачен огнем: несовершеннолетние сообщили взрослым о случившемся и попросили вызвать пожарных.

Пламя перешло на два двухквартирных дома, соседскую баню и сарай. Огнь повредил 241 «квадрат». С пламенем боролись 15 человек с помощью четырех единиц техники.

<p>Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Комиссия по делам несовершеннолетних примет административные меры к нарушителям.


<p>Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области</p> <p>Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

День российского предпринимательства 2025, последние новости
Иркутская область к 2036 году планирует увеличить турпоток на Байкал до 5 млн человек
«Для нас майнинг, как зло»: губернатор Кобзев рассказал о последствиях криптодобычи
Более 190 предпринимателей Приангарья приняли участие в открытом разговоре с губернатором региона
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес