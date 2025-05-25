Кинотеатр Hollywood в Братске откроется после ремонта под новым названием

В Братске подходит к концу ремонт кинотеатра Hollywood, который уже летом откроется под новым названием после обращения жителей с соответствующим предложением. Организация будет называться «Эра», рассказал мэр Александр Дубровин.

Фото: тг-канал мэра Братска Александра Дубровина

«Обсудили и наметили планируемый день открытия обновленного кинотеатра. Договорились, что, если все пойдет по плану, 20 июня во второй половине дня торжественно откроем нашу «Эру» и проведем здесь большой детский праздник, о чем сообщим дополнительно», – рассказал глава города.

Состоялась внешняя и внутренняя отделка здания, появился свежий дизайн, новые современные кресла в зале, а также провели ряд других работ. Ремонт в кинотеатре, который открыли в 1989 году, был капитальным. Сейчас организованы заключительные мероприятия.