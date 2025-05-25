Новости

Кинотеатр Hollywood в Братске откроется после ремонта под новым названием

В Братске подходит к концу ремонт кинотеатра Hollywood, который уже летом откроется под новым названием после обращения жителей с соответствующим предложением. Организация будет называться «Эра», рассказал мэр Александр Дубровин.

<p>Фото: тг-канал мэра Братска Александра Дубровина</p>

Фото: тг-канал мэра Братска Александра Дубровина

«Обсудили и наметили планируемый день открытия обновленного кинотеатра. Договорились, что, если все пойдет по плану, 20 июня во второй половине дня торжественно откроем нашу «Эру» и проведем здесь большой детский праздник, о чем сообщим дополнительно», – рассказал глава города.

Состоялась внешняя и внутренняя отделка здания, появился свежий дизайн, новые современные кресла в зале, а также провели ряд других работ. Ремонт в кинотеатре, который открыли в 1989 году, был капитальным. Сейчас организованы заключительные мероприятия.


<p>Фото: тг-канал мэра Братска Александра Дубровина</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

День российского предпринимательства 2025, последние новости
Иркутская область к 2036 году планирует увеличить турпоток на Байкал до 5 млн человек
«Для нас майнинг, как зло»: губернатор Кобзев рассказал о последствиях криптодобычи
Более 190 предпринимателей Приангарья приняли участие в открытом разговоре с губернатором региона
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес