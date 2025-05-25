Приангарье вошло в топ-5 регионов РФ по субсидиям на техмодернизацию сельхозпроизводства

Иркутская область вошла в число регионов-лидеров России по объемам предоставления субсидий на техмодернизацию сельскохозяйственного производства. Подробности сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

«В 2025 году перед региональным минсельхозом стоит задача по доведению до сельхозтоваропроизводителей 3,1 млрд рублей средств государственной поддержки. По объемам предоставления субсидий на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства регион занимает 4-е место в стране», – говорится в сообщении.

Уже к 1 мая довели до получателей 2,1 млрд рублей, что в шесть раз превысило сумму средств, доведенную до аграриев за аналогичный период прошлого года.

Посевная кампания в Иркутской области проходит в штатном режиме: засеяно 60% запланированной посевной площади. Весенние полевые работы идут в 27 районах. Задействовано около 3,6 тыс. единиц техники. Всего в ПРиангарье планируют засеять 561 тыс. га площадей, это на 1,3% выше уровня прошлого года. Под урожай текущего года аграриями уже приобретено 46 тыс. тонн минеральных удобрений, что почти на 5% выше уровня прошлого года.

За последние пять лет в Иркутской области почти в четыре раза увеличили посевную площадь под технические культуры: рапс, сою, лён. Появляются новые сорта, в том числе выведенные селекционерами Иркутской области и приспособленные к климатическим условиям региона. Обеспеченность семенами яровых, зерновых и зернобобовых культур превышает 100%.