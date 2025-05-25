Иркутяне рассказали, сколько планируют потратить на выпускной

Аналитики опросили родителей учащихся 9-х и 11-х классов и выяснили, какие суммы они планируют потратить на выпускной. Результатами поделился SuperJob.

В Иркутске организация выпускного 9-классников обходится в среднем в 12 500 рублей на ребенка. В Москве эта сумма достигает 15 000 рублей, а в Санкт-Петербурге – 14 000 рублей.

Для 11-классников расходы заметно выше: в столице Приангарья они составляют 17 500 рублей, в Москве – 23 000 рублей, в Санкт-Петербурге – 21 000 рублей.

Одежда для выпускника – еще одна затратная статья бюджета. В среднем в Иркутске наряд для юноши в 9 классе стоит 14 500 рублей, а в 11 классе – 17 000 рублей. Для девушек эти суммы составляют 13 000 и 19 000 рублей соответственно.

При этом 23% родителей 9-классника и 14% родителей 11-классника не покупают специальную одежду для выпускного. Среди девушек такой вариант встречается реже – только 11% выпускниц обходятся без праздничных обновок.

Стоит отметить, что не все школьники посещают выпускной: 8% родителей 9-классников и 7% родителей 11-классников сообщили, что их дети праздновать не будут.