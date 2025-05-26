Эксперты рассказали, когда ключевая ставка может упасть до 15%: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: Россия и Украина провели крупный обмен пленными, РФ стала третьей в мире по размеру торгового профицита, эксперты рассказали о падении ставки до 15%, а в Иркутской области семьи остались без домов из-за детской шалости. Подробности – в обзоре SIA.RU.

1000 на 1000

Россия и Украина завершили обмен пленными: за период с 23 по 25 мая в свои страны вернулись по 1000 человек. Что касается россиян, то сейчас они находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их привезут в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

В топ-3 экономик

Россия по итогам прошлого года стала третьей в мире по размеру торгового профицита. Больше всех за указанный период заработал Китай, получивший торговый профицит в 991 миллиард долларов. Далее, как и годом ранее, идет Германия с чистыми торговыми доходами в 258 миллиардов долларов. Тройку лидеров замыкает Россия, которая получила торговый профицит в 151 миллиард долларов и в результате поднялась на четыре позиции.

Падение ставки

Эксперты Т-банк спрогнозировали падение ключевой ставки до 15%: согласно их подсчетам, это произойдет к концу года. Даже указанное значение они считают в два раза больше нормы, ожидая постепенное снижение текущей ставки уже в ближайшее время. В ином случае может произойти существенный спад экономической активности.

Игры с огнем

В поселке Жигалово Иркутской области произошел крупный пожар. По данным МЧС, все началось с того, что на улице Комарова двое мальчиков 7 и 8 лет подожгли в гараже бумагу и пенопласт. Оставленный без присмотра огонь охватил гараж, а затем перешел на два двухквартирных дома, соседскую баню и сарай. Огнь повредил 241 «квадрат». С пламенем боролись 15 человек с помощью четырех единиц техники. К ситуации подключили комиссию по делам несовершеннолетних.

Лидеры по угледобыче

Компания из Иркутска ЭН+ УГОЛЬ намерена войти тройку лидеров России по угледобыче. Чтобы достичь цели, планируется нарастить добычу более чем в полтора раза. Этого будут добиваться как за счет развития компании, так и за счет сотрудничества с Китаем. В настоящее время угольный дивизион Эн+ находится на шестом месте.