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Трамп угрожает санкциями: недовольство действиями Путина на Украине

Президент Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Путина на Украине и заявил, что рассматривает возможность введения санкций против России, сообщает Sky News. Трамп отметил, что давно знаком с Путиным и всегда ладил с ним, но теперь, когда он запускает ракеты, это вызывает у него недовольство, передаёт РБК.

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В последние дни Министерство обороны России сообщило о нескольких крупных ударах по объектам на Украине. 23 мая российская армия нанесла ракетный удар по контейнеровозу с военным грузом в порту Одессы и по складу контейнеров в этом же порту, используя комплекс «Искандер».

В ночь на 24 мая российское военное ведомство отчиталось о групповом ударе высокоточным оружием и дронами по предприятию, выпускающему ракеты и ударные беспилотники. Другими целями стали центр радиотехнической разведки и позиции комплекса ПВО Patriot.

В следующую ночь были атакованы центры радиотехнической разведки и спутниковой связи, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины, производящие компоненты ракетного оружия и ударные дроны. Удары наносились оружием морского, воздушного и наземного базирования, а также беспилотниками.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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