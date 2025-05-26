Рубль укрепляется: как это влияет на инфляцию в России?

Эксперты оценили влияние укрепления рубля на замедление инфляции в России. Официальный курс доллара ЦБ ослаб почти на 22% с начала года, опустившись ниже 80 руб. впервые за два года. Это укрепление уже оказывает дезинфляционное влияние, замедляя темпы роста цен, сообщают "Ведомости".

С начала года вклад рубля в снижение инфляции составил около 1,1 процентного пункта, считает Ольга Беленькая из ФГ «Финам». Укрепление рубля с марта уже проявляется в замедлении инфляции, отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Павел Рябов, автор Telegram-канала Spydell_finance, подчеркивает, что крепкий рубль и снижение потребительского спроса стали ключевыми факторами замедления инфляции.

Крепкий рубль способствует снижению инфляции за счет удешевления импорта, считает Александр Морозов из Банка России. По оценкам ЦБ, годовая инфляция прошла пик в апреле и будет снижаться до 5,6% к концу года.

Однако Дмитрий Бабин из «БКС мир инвестиций» предупреждает, даже столь ощутимое укрепление рубля, которое произошло с начала года, не способно заметно и устойчиво замедлять инфляцию. Он указывает на то, что с начала 2022 г. большой вклад в инфляцию вносят издержки, связанные с обходом санкций и прочих геополитических препятствий для импорта. К тому же многие импортеры не уверены в том, что низкий курс иностранных валют останется надолго, поэтому не спешат снижать цены, несмотря на уменьшение себестоимости закупок, добавляет Бабин.

Александр Потавин из ФГ «Финам» предполагает, что если рубль продолжит укрепляться,то летом мы увидим начало цикла смягчения денежно-кредитная политика (ДКП) в России. Если на июньском заседании ЦБ РФ запустит цикл снижения ставки, курс рубля может остановить свое укрепление, предупреждает Потавин.

Центральный банк, вероятно, не снизит ставку в июне исключительно из-за укрепления рубля, но может намекнуть на возможность снижения ставки на будущих заседаниях, прогнозирует инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Алексей Михеев. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев также считает, что рост инфляционных ожиданий населения в последние два месяца и неоднородность замедления инфляции не позволят ЦБ снизить ставку на ближайшем заседании 6 июня. Васильев предполагает, что цикл смягчения монетарной политики может начаться на заседании 25 июля со снижением ключевой ставки на 100–200 базисных пунктов до 19–20%. К концу года он ожидает снижения ключевой ставки до 14%.