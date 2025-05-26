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Список дефицитных профессий сократился в Иркутской области

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Высокий рост вакансий наблюдается в медицине. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Аналитики зафиксировали изменения на рынке труда Приангарья в апреле 2025 года. Наибольший рост вакансий наблюдается в медицине (+11%) и сфере безопасности (+6%), тогда как спрос на специалистов в области искусства и массмедиа сократился на 22%.

Традиционно самые востребованные направления – рабочие специальности (30% вакансий), строительство (22%) и производство (21%). Дефицит кадров сохраняется в здравоохранении (2,2 резюме на место) и розничной торговле (3,1). При этом конкуренция высока среди маркетологов (18,7 резюме на вакансию) и специалистов творческих профессий (37,8). Общий баланс рынка труда остается стабильным – на одно место приходится в среднем 5,9 активных резюме.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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