Трамп объявляет торговую войну ЕС: пошлины в 50% на горизонте

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести 50%-ные пошлины на товары из Евросоюза, устав от трудных переговоров. Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович заявил, что Брюссель готов защищать свои интересы и провел переговоры с представителями США. Он подчеркнул, что торговля между ЕС и США должна основываться на взаимном уважении, а не на угрозах, сообщают "Ведомости".

Трамп выразил недовольство переговорами с ЕС, заявив, что они не приводят к результатам, и предложил ввести прямой тариф в 50% с 1 июня. Он отметил, что ЕС создал торговые барьеры и манипуляции, которые привели к торговому дефициту с США более $250 млрд в год. Товарооборот между ЕС и США в 2024 г. составил около $900 млрд.

Министр финансов Скотт Бессент добавил, что ЕС испытывает проблемы с согласованностью действий и предложил разжечь огонь под Евросоюзом.

Несмотря на напряженность, ключевые члены ЕС надеются договориться с США. Министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль подчеркнул, что американские пошлины угрожают экономике обеих сторон и что конфликт должен быть быстро разрешен. Еврокомиссия рассматривает возможность ответных мер в случае провала переговоров.