Внедрение цифрового рубля: что ждет бюджетников в 2026 году?

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. С 1 января 2026 года цифровой рубль могут начать использовать для выплат бюджетникам, что потребует перестройки механики казначейских расчетов, сообщает ТАСС.

Начальный этап, запланированный на октябрь 2025 года, предусматривает ограниченное использование цифрового рубля для определенных расходов, утвержденных правительством и ЦБ. Эксперимент начнется с типовых и повторяющихся операций, таких как выплаты по госконтрактам и закупки медикаментов.

Для работников бюджетной сферы нововведение может быть почти незаметным на первом этапе. Однако с января 2026 года цифровой рубль может использоваться для выплат физлицам, включая бюджетников, что потребует проработки технологических и организационных аспектов.

В законопроекте не указано, что выплаты бюджетникам будут производиться в цифровом рубле, но такая возможность существует при наличии соответствующих решений правительства и технической готовности. Переход на цифровую модель расчетов будет зависеть от готовности бюджетных учреждений и нормативных инструкций от казначейства и Банка России.