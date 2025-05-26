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Внедрение цифрового рубля: что ждет бюджетников в 2026 году?

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. С 1 января 2026 года цифровой рубль могут начать использовать для выплат бюджетникам, что потребует перестройки механики казначейских расчетов, сообщает ТАСС.

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Начальный этап, запланированный на октябрь 2025 года, предусматривает ограниченное использование цифрового рубля для определенных расходов, утвержденных правительством и ЦБ. Эксперимент начнется с типовых и повторяющихся операций, таких как выплаты по госконтрактам и закупки медикаментов.

Для работников бюджетной сферы нововведение может быть почти незаметным на первом этапе. Однако с января 2026 года цифровой рубль может использоваться для выплат физлицам, включая бюджетников, что потребует проработки технологических и организационных аспектов.

В законопроекте не указано, что выплаты бюджетникам будут производиться в цифровом рубле, но такая возможность существует при наличии соответствующих решений правительства и технической готовности. Переход на цифровую модель расчетов будет зависеть от готовности бюджетных учреждений и нормативных инструкций от казначейства и Банка России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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