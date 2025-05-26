Доходность от помесячной сдачи комнаты в Иркутске составила 9,6%

Окупаемость такого объекта держится в пределах 10 лет. Данные приводит портал «Мир квартир».

Аналитики выяснили, что аренда комнат в России приносит в среднем 10,4% годовых при сроке окупаемости 9,6 лет. Наибольшая доходность зафиксирована в Череповце (20,4%), Нижнем Тагиле (19,3%) и Мурманске (16,6%), где цены на комнаты не превышают 1 млн рублей.

В курортных городах и столицах показатели значительно ниже: в Москве доходность составляет 6,1%, в Сочи – 7,1%, а в Симферополе – всего 5,4%. При этом сдача отдельных квартир оказалась менее выгодной – средняя доходность студий не превышает 6,4% из-за высокой стоимости покупки такого жилья.

«Такое же исследование мы проводили три года назад, и тогда доходность была ниже – всего 8,3% годовых, а окупались комнаты дольше – более 12 лет. Получается, что сейчас такие объекты стало сдавать выгоднее, чем в 2022 году. Это произошло потому, что арендные ставки на жилье выросли больше, чем цены на недвижимость. Найм подорожал на 51%, а покупка – лишь на 21%», – сравнивает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».