Украинские переговоры и российский рынок: терпение инвесторов на пределе

Российскому рынку акций тяжело без позитивной поддержки. Стамбульские переговоры по украинскому вопросу не принесли немедленного результата, и многие участники рынка начинают терять терпение. Им кажется, что они совершили ошибку, купив акции наших компаний, так как за два месяца индекс Мосбиржи показал практически нулевое изменение. Тем временем тема возможного снижения ключевой ставки на июньском заседании активно обсуждается в экспертной среде.

Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин отмечает, что глава Центробанка в последнее время часто появляется на различных форумах, посвященных экономике и инвестициям. На одном из них она подчеркнула, что высокие ставки — это временное явление. Шеин рассуждает: «Стоит ли это понимать как высокую вероятность снижения ключевой ставки через 2 недели? Не знаю, но прогноз ЦБ по средней ставке на следующий год на уровне 13-14% уже выглядит как тот, который пересматриваться в сторону повышения диапазона уж точно не будет».

На фоне геополитических новостей в тени оказался надвигающийся дивидендный сезон, но по отдельным эмитентам решения советов директоров оказывают заметное влияние на движение. По итогам недели в лидерах снижения оказались акции тех компаний, которые не собираются выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, включая Газпром и Норникель, которые занимают значительную долю в индексе Мосбиржи.

«Несмотря на косвенные признаки того, что в этом году дивидендов по Газпрому не будет, многие инвесторы всё-таки надеялись на позитивный сюрприз. Его не случилось, и как результат минус 5% по итогам недели, и такой же результат у Норникеля. Без дивидендов остались и акционеры НЛМК и Магнита, там снижение котировок на 7 и 8% соответственно», — подчеркивает Максим Шеин.

По мнению эксперта БКС, отказ от дивидендов во времена высоких ставок — очень прагматичное решение. «В конечном итоге для максимизации акционерной стоимости сейчас выгоднее погасить часть долга и снизить расходы на его обслуживание, чем выплатить дивиденды. Это первое. А второе, отказ некоторых знаковых эмитентов выплачивать дивиденды повышает привлекательность компаний, которые как раз платят. Это Лукойл, Татнефть, ФосАгро, Полюс, финансовый сектор и целый спектр компаний второго эшелона», — резюмирует эксперт.