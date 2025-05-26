Почему рубль не вернется к 50: экспертное мнение о валютном курсе

Правительство увеличило дефицит бюджета. Возникает вопрос: означает ли это, что риски дефолта по ОФЗ повышаются? Как будет закрываться дефицит, если нефтегазовые доходы продолжают падать? Возможно ли укрепление рубля до 50 рублей или ниже после снятия военных рисков? И почему правительство не девальвирует рубль? Эти вопросы волнуют инвесторов.

По мнению эксперта БКС Мир инвестиций Максима Шеина, риски дефолта на самом деле не растут. "Увеличение дефицита связано с выпадением нефтегазовых доходов. Выпадающие доходы будут компенсированы средствами ФНБ в рамках бюджетного правила," — поясняют он.

Что касается рубля по 50, эксперт уверен, что это невозможно. "Денежная масса слишком сильно выросла, чтобы при текущей валютной выручке курс установился в районе 50 рублей за доллар. Кроме того, правительство не может девальвировать курс. Это заданная извне конструкция для экономики. Если усреднить курс к осени до сегодняшнего дня, то получится 92-94, и это то равновесие, которое фундаментально обеспечивается торговым балансом," — резюмирует эксперт.