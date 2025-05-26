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Инвестировать с умом: что выбрать на полгода — акции или облигации?

Если начать инвестировать 100,000 рублей в месяц с июня, что будет выгоднее на полгода или год: акции Полюса, золото, замещающие облигации, или фонды на облигации, привязанные к валюте? Этот вопрос волнует многих инвесторов.

По мнению эксперта БКС Мир инвестиций Максима Шеина, сейчас стоит рассмотреть возможность снижения доли акций в портфеле ниже среднего уровня и увеличения доли облигаций. "Это интересно, прежде всего, с тактической точки зрения, так как ожидается снижение процентных ставок в России. Облигации будут первыми бенефициарами понижения ключевой ставки," — отмечает он.

Шеин добавляет, что есть риски ослабления рубля, поэтому стоит обратить внимание на валютные облигации с доходностью к погашению 8-10% годовых.

"Однако не забывайте, что акции также выигрывают от снижения процентных ставок. Главными бенефициарами здесь выступают компании, которые платят высокие дивиденды, с доходностью, сопоставимой с доходностью ОФЗ," — подчеркивает эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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