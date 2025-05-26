Опубликован рейтинг крупнейших майнинговых компаний России по прибыли и мощности

Совокупная выручка двух крупнейших участников – BitRiver и Intelion – по итогам 2024 года превысила 16 млрд руб. Об этом пишет РБК-Крипто.
Совокупная выручка крупнейших российских майнинговых компаний в 2024 году превысила 30 млрд рублей. Россия сохраняет второе место в мире по объемам промышленного майнинга, используя преимущества дешевой электроэнергии и развитой инфраструктуры.
Крупнейшие компании размещают оборудование в Иркутской области, Красноярском крае, ХМАО и других регионах с доступом к возобновляемым источникам энергии.
Крупнейшие игроки:
1. BitRiver
- Выручка: 10,286 млрд руб.
- Мощность: 533 МВт
- Локации: Иркутская обл., Красноярск, Оренбург, Тыва, Бурятия, ХМАО, ЯНАО
- Особенности: Крупнейший оператор с 15 дата-центрами, использует попутный нефтяной газ
2. Intelion
- Выручка: 6,218 млрд руб.
- Мощность: 298 МВт
- Локации: Тульская, Тверская, Нижегородская, Кемеровская, Самарская, Мурманская обл., Хакасия
- Особенности: Партнер «Росэнергоатома», развивает газогенерацию и AI-инфраструктуру
3. Promminer
- Выручка: 4,761 млрд руб.
- Мощность: 90 МВт
- Локации: Кемерово, Воронеж
- Особенности: Производит мобильные ЦОДы, привлек 800 млн руб. инвестиций
4. Sibmain
- Выручка: 2,856 млрд руб.
- Мощность: 80 МВт
- Локации: Красноярский край
- Особенности: Специализация на обслуживании оборудования
5. R7miner
- Выручка: 2,539 млрд руб.
- Мощность: 33 МВт
- Локации: Челябинская обл.
- Особенности: Собственный дата-центр на 9900 ASIC-майнеров
6. Stella
- Выручка: 2,494 млрд руб.
- Мощность: 120 МВт
- Локации: Красноярский край
- Особенности: Использует энергию Богучанской ГЭС
7. Майнинг Кластер
- Выручка: 1,8 млрд руб.
- Мощность: 70 МВт
- Локации: Мурманская, Тверская обл., ХМАО
- Особенности: Полный цикл услуг «под ключ»
8. CryptoReactor
- Выручка: 1,002 млрд руб.
- Мощность: 75 МВт
- Локации: Братск
- Особенности: Планирует расширение до 90 МВт
9. GIS Mining
- Выручка: 643 млн руб.
- Мощность: 53 МВт
- Локации: Тверская обл.
- Особенности: Разрабатывает ПО для управления майнингом
10. BitCluster
- Выручка: 598 млн руб.
- Мощность: 80 МВт
- Локации: Красноярск, Иркутск, Норильск
- Особенности: Международная экспансия (Эфиопия, Парагвай)
Эксперты отмечают, что российский майнинг демонстрирует самые высокие темпы роста в мире, а компании активно расширяют мощности и осваивают новые технологии, включая искусственный интеллект.
Ранее BitRiver, оказался в конфликте с бывшим партнером – компанией En+. Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил иск, взыскав с BitRiver более 950 млн рублей, и наложил обеспечительные меры.