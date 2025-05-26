Опубликован рейтинг крупнейших майнинговых компаний России по прибыли и мощности

Совокупная выручка двух крупнейших участников – BitRiver и Intelion – по итогам 2024 года превысила 16 млрд руб. Об этом пишет РБК-Крипто.

Совокупная выручка крупнейших российских майнинговых компаний в 2024 году превысила 30 млрд рублей. Россия сохраняет второе место в мире по объемам промышленного майнинга, используя преимущества дешевой электроэнергии и развитой инфраструктуры.

Крупнейшие компании размещают оборудование в Иркутской области, Красноярском крае, ХМАО и других регионах с доступом к возобновляемым источникам энергии.

Крупнейшие игроки:

1. BitRiver

Выручка: 10,286 млрд руб.

Мощность: 533 МВт

Локации: Иркутская обл., Красноярск, Оренбург, Тыва, Бурятия, ХМАО, ЯНАО

Особенности: Крупнейший оператор с 15 дата-центрами, использует попутный нефтяной газ

2. Intelion

Выручка: 6,218 млрд руб.

Мощность: 298 МВт

Локации: Тульская, Тверская, Нижегородская, Кемеровская, Самарская, Мурманская обл., Хакасия

Особенности: Партнер «Росэнергоатома», развивает газогенерацию и AI-инфраструктуру

3. Promminer

Выручка: 4,761 млрд руб.

Мощность: 90 МВт

Локации: Кемерово, Воронеж

Особенности: Производит мобильные ЦОДы, привлек 800 млн руб. инвестиций

4. Sibmain

Выручка: 2,856 млрд руб.

Мощность: 80 МВт

Локации: Красноярский край

Особенности: Специализация на обслуживании оборудования

5. R7miner

Выручка: 2,539 млрд руб.

Мощность: 33 МВт

Локации: Челябинская обл.

Особенности: Собственный дата-центр на 9900 ASIC-майнеров

6. Stella

Выручка: 2,494 млрд руб.

Мощность: 120 МВт

Локации: Красноярский край

Особенности: Использует энергию Богучанской ГЭС

7. Майнинг Кластер

Выручка: 1,8 млрд руб.

Мощность: 70 МВт

Локации: Мурманская, Тверская обл., ХМАО

Особенности: Полный цикл услуг «под ключ»

8. CryptoReactor

Выручка: 1,002 млрд руб.

Мощность: 75 МВт

Локации: Братск

Особенности: Планирует расширение до 90 МВт

9. GIS Mining

Выручка: 643 млн руб.

Мощность: 53 МВт

Локации: Тверская обл.

Особенности: Разрабатывает ПО для управления майнингом

10. BitCluster

Выручка: 598 млн руб.

Мощность: 80 МВт

Локации: Красноярск, Иркутск, Норильск

Особенности: Международная экспансия (Эфиопия, Парагвай)

Эксперты отмечают, что российский майнинг демонстрирует самые высокие темпы роста в мире, а компании активно расширяют мощности и осваивают новые технологии, включая искусственный интеллект.

Ранее BitRiver, оказался в конфликте с бывшим партнером – компанией En+. Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил иск, взыскав с BitRiver более 950 млн рублей, и наложил обеспечительные меры.