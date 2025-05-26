ЦБ готовится к снижению ставки: что предсказывает рынок?

Инфляционные ожидания населения в мае выросли до 13,4% с 13,1% в апреле, достигнув уровня осени 2024 года. Это данные опроса Инфом, проведённого по заказу Банка России. По данным Росстата, годовая инфляция опустилась ниже 10%. Следующее заседание по ключевой ставке Центробанк проведёт 6 июня.

Чтобы спрогнозировать перспективу ставки, можно воспользоваться индикатором долгового рынка, советует эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. "Индекс гособлигаций RGBI сейчас торгуется возле уровня мая-июня 2024 года, когда ставка была 16%. ОФЗ с погашением через год с небольшим дают доходность около 17,5% годовых, соответственно, рынок ожидает, что ставка опустится на горизонте года," — резюмирует эксперт БКС.