Новости

ЦБ готовится к снижению ставки: что предсказывает рынок?

Инфляционные ожидания населения в мае выросли до 13,4% с 13,1% в апреле, достигнув уровня осени 2024 года. Это данные опроса Инфом, проведённого по заказу Банка России. По данным Росстата, годовая инфляция опустилась ниже 10%. Следующее заседание по ключевой ставке Центробанк проведёт 6 июня.

Чтобы спрогнозировать перспективу ставки, можно воспользоваться индикатором долгового рынка, советует эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. "Индекс гособлигаций RGBI сейчас торгуется возле уровня мая-июня 2024 года, когда ставка была 16%. ОФЗ с погашением через год с небольшим дают доходность около 17,5% годовых, соответственно, рынок ожидает, что ставка опустится на горизонте года," — резюмирует эксперт БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Ключевая ставка":
Все материалы сюжета (152)


Реклама на сайте

День российского предпринимательства 2025, последние новости
Деньги, склады, креатив: что волнует малый бизнес Иркутской области
Путин обсудит развитие бизнеса с ведущими предпринимателями 26 мая
Иркутская область к 2036 году планирует увеличить турпоток на Байкал до 5 млн человек
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес