Девять человек отравились в кафе в Братске

Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком 38».

Следственный комитет Иркутской области начал расследование по факту пищевого отравления посетителей одного из заведений общественного питания Братска. После употребления еды в больницу с симптомами отравления обратились несколько человек, среди которых четверо детей.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи опрашивают пострадавших и свидетелей для установления всех обстоятельств инцидента. На данный момент точная причина отравления и название заведения не разглашаются.