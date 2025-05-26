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Девять человек отравились в кафе в Братске

Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком 38».

Следственный комитет Иркутской области начал расследование по факту пищевого отравления посетителей одного из заведений общественного питания Братска. После употребления еды в больницу с симптомами отравления обратились несколько человек, среди которых четверо детей.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи опрашивают пострадавших и свидетелей для установления всех обстоятельств инцидента. На данный момент точная причина отравления и название заведения не разглашаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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