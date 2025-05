Гибридный кроссовер EXLANTIX ET сертифицирован для российского рынка

Инновационный полноприводный кроссовер EXLANTIX ET получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России. Первые автомобили уже появились в шоурумах дилеров.

Изображение предоставлено компанией

EXEED объявляет о сертификации инновационного гибридного кроссовера EXLANTIX ET в России. Первая партия автомобилей уже прибыла в Москву в апреле.

Гибридный полноприводный кроссовер EXLANTIX ET объединяет элегантность и практичность с впечатляющими внедорожными возможностями. Выразительный дизайн подчеркивает статус владельца, а продуманная эргономика обеспечивает максимальный комфорт в любых поездках.

EXLANTIX ET оснащен передовой гибридной силовой установкой REEV, в состав которой входит 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора с отдачей 145 кВт на передней оси и 195 кВт на задней оси. EXLANTIX ET обеспечивает один из лучших запасов хода в своем классе - 1180 км, средний расход топлива – 6,4 л./100 км. При этом автомобиль обладает впечатляющей динамикой: разгон от 0 до 100 – всего 4,8 секунды. Сам производитель линейки автомобилей EXEED называет EXLANTIX ET своим самым технологически продвинутым гибридным кроссовером. Модель также признана «Автомобилем года 2024» по версии CCTV (центрального телевидения Китая).

EXLANTIX ET предлагает множество функций, обеспечивающих высокий уровень комфорта в поездках, — подогрев рулевого колеса, сидений и зеркал. Сами cиденья оснащены функцией массажа. Для автомобиля также доступна система автоматической парковки (APA), поддерживающая 18 различных сценариев.

EXLANTIX ET REEV разработан с учетом особенностей эксплуатации в условиях российской зимы, что подтверждено испытаниями в различных температурных режимах. Ключевые элементы автомобиля – шасси и подвеска – защищены по высшему антикоррозийному стандарту. Покрытие обеспечивает стойкость к воздействию соляного тумана, в 10 раз превышающую отраслевые нормы. Это позволяет эффективно защищать автомобиль от реагентов, повышая надежность аккумуляторной системы и продлевая срок службы автомобиля.

Зарядный порт оснащен интеллектуальным изолированным зарядным пистолетом, что позволяет безопасно и быстро заряжать автомобиль даже при экстремально низких температурах. Лобовое стекло и наружные зеркала с функцией автоматического подогрева и размораживания гарантируют отличную обзорность даже при температуре до -30°C.

Продажи EXLANTIX ET REEV в России стартовали в апреле 2025 года. Модель доступна для заказа на официальных сайтах – legenda-exeed.ru и exlantix.ru