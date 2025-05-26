Большинство иркутян задумываются об увольнении

Но не решаются на этот шаг.

Согласно исследованию SuperJob, 69% работающих жителей Иркутска периодически размышляют о смене работы, но не подают заявление об уходе. Каждый восьмой опрошенный признался, что мысль об увольнении посещает его несколько раз в день, а 7% ежедневно борются с таким желанием.

Женщины чаще мужчин задумываются о смене работы (72% против 60%). Наиболее склонны к размышлениям об уходе сотрудники в возрасте 35-45 лет (70%) и те, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей (69%). Основными причинами называют эмоциональное выгорание, переработки и стрессовые ситуации на работе. При этом каждый пятый респондент утверждает, что никогда не думает об увольнении, предпочитая действовать решительно при принятии такого решения.