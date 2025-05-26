Рынок кредитов наличными в России продолжает сокращаться

Наибольшая средняя сумма кредитов зафиксирована в Кабардино-Балкарии – 351 тыс. рублей.. Данные приводит «Объединенное кредитное бюро».

В апреле 2025 года банки выдали россиянам 1,21 млн кредитов наличными на сумму 205,87 млрд рублей, что на 59% меньше по количеству и на 67% меньше по объему, чем годом ранее. Средний размер кредита снизился до 170 тысяч рублей, а срок сократился до 23 месяцев.

Среди регионов лидерами по объему кредитования стали:

Москва (21,36 млрд руб.),

Московская обл. (15,03 млрд руб.),

Санкт-Петербург (8,89 млрд руб.).

Наибольшие средние суммы кредитов зафиксированы в:

Кабардино-Балкарии (351 тыс. руб.),

Чеченской Республике (332 тыс. руб.).

При этом полная стоимость кредита продолжает снижаться, достигнув в апреле 34,16% годовых.