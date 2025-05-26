Максимальное число банковских карт на человека ограничат двадцатью

Мера начнет действовать осенью. Об этом пишет газета «Известия».

С осени 2025 года в России будет действовать лимит на выпуск банковских карт – не более 20 на одного человека, включая максимум пять карт в одном банке.

Инициативу, предложенную Центробанком для борьбы с мошенничеством, поддержал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам экспертов, новые ограничения не затронут добросовестных клиентов, так как оптимальное количество карт для удобного использования не превышает восьми.

Мера направлена против дропперов, которые массово оформляют карты для незаконных операций. Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, обычному человеку не требуется сотня карт в разных банках.