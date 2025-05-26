Иркутск выбирает: какие территории получат благоустройство в 2026 году?

В столице региона продолжается онлайн-голосование за территории, которые будут благоустроены в 2026 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Жители города делают свой выбор на портале «Госуслуги». В настоящее время Зеленая зона в микрорайоне Юбилейном лидирует в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии.

Иркутяне активно участвуют в процессе: более 68 тысяч горожан уже отдали свои голоса. До подведения итогов осталось немного времени, и каждый желающий до 12 июня может поддержать ту территорию, которая, по его мнению, должна получить федеральное финансирование для дальнейшего благоустройства, отметил мэр Руслан Болотов.

Сейчас лидирует зеленая зона от объездной дороги Юбилейного до дороги на Госпиталь ветеранов (Юбилейный, 9а), которую выбрали 15 775 человек. Второе место занимает сквер в честь основателей Ивано-Матренинской детской клинической больницы (на пересечении улиц 1-я Советская и Аэрофлотская) с 13 435 голосами. Замыкает тройку лидеров «Сквер Будущего» (пересечение улиц Баумана, Ярославского и 18-го Советского переулка) с поддержкой 13 141 иркутянина.

Остальные голоса распределились следующим образом: