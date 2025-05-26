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Выдача ипотеки в России сократилась на 44% в апреле 2025 года

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Объединённое кредитное бюро (ОКБ) опубликовало данные, согласно которым объем предоставления ипотечных жилищных кредитов в России за январь–апрель 2025 года упал на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объём выданных займов составил 868,96 млрд рублей, передаёт "ПРАЙМ".

Также отмечено значительное сокращение числа выданных ипотечных кредитов: за указанный период оно уменьшилось на 48%, составив 198,31 тысячи единиц.

Особенно заметно ухудшение ситуации в апреле: банки выдали всего 62,3 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 272,6 млрд рублей, что на 44% меньше аналогичных значений 2024 года.

Более половины ипотечных кредитов продолжают направляться на покупку квартир в новостройках: в апреле эта категория заняла 44% по количеству выданных займов и 57% по их стоимости. Средний размер кредита на жильё в новостройке достиг отметки в 5,61 млн рублей, а срок возврата составляет 317 месяцев (около 26 лет и 5 месяцев).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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