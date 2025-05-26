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Турция пока не подтверждает дату новых переговоров по Украине

Ранее российская сторона выразила готовность продолжать обсуждение. Об этом РИА Новости заявил глава МИД Турции.

В администрации президента Турции заявили об отсутствии конкретной информации о времени и месте возможного второго раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Как сообщили РИА Новости, несмотря на заявление глава МИД Турции о принципиальном согласии на новые переговоры, детали пока не определены.

Ранее российская делегация прибыла в Стамбул по предложению Владимира Путина о возобновлении переговоров без предварительных условий, но встреча с украинскими представителями состоялась лишь на следующий день и длилась около двух часов. Российская сторона выразила готовность к продолжению диалога, однако дальнейшие шаги пока не ясны.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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