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Набор в ИНК-Класс стартовал в Усть-Куте

Иркутская нефтяная компания (ИНК) начинает набор учащихся в ИНК-Класс в Усть-Куте. Программа направлена на подготовку будущих специалистов для нефтегазовой отрасли.

К участию приглашаются выпускники 9-х классов со средним баллом аттестата не ниже «4», в том числе по профильным предметам.

Программа предусматривает углубленное изучение физики, химии, математики и информатики, а также дополнительные курсы подготовки к ЕГЭ. Ученики спецкласса смогут посещать объекты ИНК, участвовать в корпоративных мероприятиях: спартакиаде, конкурсе профмастерства, научно-технической конференции и др. Также в проекте запланированы прохождение производственной практики в компании, выездные сессии в ИРНИТУ, а также дополнительное обучение в образовательном центре «Персей». Занятия будут проходить на базе СОШ №9 г. Усть-Кута.

Заявления от родителей (законных представителей) принимаются до 26 июня 2025 г. на электронную почту: savutschssr9@mail.ru. Бланк заявления доступен по ссылке.

Формирование класса состоится 30 июня 2025 г. после завершения ГИА и итогового тестирования по профильным предметам. Дополнительная информация доступна по тел: 8 (39565) 5-10-46 (приемная школы), +7 914 900 6393 (Центр управления талантами ИНК).

Для подготовки кадрового резерва ИНК с 2018 г. реализует комплексную профориентационную программу «Школа-Вуз-ИНК». Она включает ИНК-Класс, проект «Академия ИНК», целевую подготовку студентов, практику и стажировки. За время реализации проекта выпускниками ИНК-Класса стали 113 учеников, большинство поступили на бюджетные места в профильные вузы. В этом году выпуск составит 23 человека, среди которых четверо медалистов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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