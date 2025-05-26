Иркутская область заняла 14 место в России по благосостоянию семей

У семьи с двумя детьми в регионе после всех расходов ежемесячно остается 45,8 тыс. рублей. Данные приводит РИА Новости.

Место Регион Ежемесячный остаток семьи с двумя детьми 14 Иркутская область 45,8 тыс. рублей 15 Красноярский край 45,6 тыс. рублей 26 Новосибирская область 33,3 тыс. рублей 47 Республика Бурятия 24,4 тыс. рублей

Самые обеспеченные семьи России живут в Ямало-Ненецком автономном округе, где после обязательных расходов остается 125,2 тыс. рублей, Ханты-Мансийском АО (86,9 тыс. рублей) и Магаданской области (75 тыс. рублей). В пятерку лидеров также вошли Москва и Ненецкий автономный округ.

Наименьшие показатели зафиксированы в республиках Северного Кавказа – Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии, где расходы семей превышают доходы. В среднем по России семья с двумя детьми после минимальных трат может рассчитывать на остаток в 37,7 тыс. рублей, с одним ребенком – 54,9 тыс. рублей. Исследование учитывало медианные зарплаты и прожиточные минимумы по регионам.