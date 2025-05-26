Иркутская область заняла 14 место в России по благосостоянию семей

У семьи с двумя детьми в регионе после всех расходов ежемесячно остается 45,8 тыс. рублей. Данные приводит РИА Новости.
|
Место
|
Регион
|
Ежемесячный остаток семьи с двумя детьми
|
14
|
Иркутская область
|
45,8 тыс. рублей
|
15
|
Красноярский край
|
45,6 тыс. рублей
|
26
|
Новосибирская область
|
33,3 тыс. рублей
|
47
|
Республика Бурятия
|
24,4 тыс. рублей
Самые обеспеченные семьи России живут в Ямало-Ненецком автономном округе, где после обязательных расходов остается 125,2 тыс. рублей, Ханты-Мансийском АО (86,9 тыс. рублей) и Магаданской области (75 тыс. рублей). В пятерку лидеров также вошли Москва и Ненецкий автономный округ.
Наименьшие показатели зафиксированы в республиках Северного Кавказа – Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии, где расходы семей превышают доходы. В среднем по России семья с двумя детьми после минимальных трат может рассчитывать на остаток в 37,7 тыс. рублей, с одним ребенком – 54,9 тыс. рублей. Исследование учитывало медианные зарплаты и прожиточные минимумы по регионам.