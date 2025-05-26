Цены на «вторичку» в Иркутске за пять лет увеличились в два раза

С 72,5 тыс. рублей за квадратный метр до 143,1 тыс. Данные приводит «Циан аналитика».

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в российских городах в среднем увеличилась в два раза с 2019 года. Наибольший рост цен зафиксирован в курортных городах – Кисловодске (с 55,7 до 211,2 тыс. рублей), Дербенте (с 42,4 до 124,3 тыс. рублей) и Ессентуках (с 51 до 135,7 тыс. рублей).

С 2020 года цены на вторичное жилье в Иркутске выросли на 97% – с 72,5 до 143,1 тыс. рублей за квадратный метр.

Минимальный прирост цен (менее 50%) отмечен в нефтегазовых городах Севера и Дальнего Востока – Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Владивостоке, а также в Москве, где «квадрат» подорожал лишь на 41%.

«В целом, более выраженный рост цен был характерен для городов с относительно дешевой недвижимостью, а также локаций, где не очень развит рынок новостроек. Благоприятные условия для роста цен сложились также в южных городах РФ, а в 2023-2024 годах. в городах с высокой долей промышленности в структуре экономики», – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан аналитики».