Новости

День российского предпринимательства 2025, последние новости
Деньги, склады, креатив: что волнует малый бизнес Иркутской области
Путин обсудит развитие бизнеса с ведущими предпринимателями 26 мая
Иркутская область к 2036 году планирует увеличить турпоток на Байкал до 5 млн человек
Все материалы сюжета

Украина получает зеленый свет на дальнобойные удары

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что ограничения на дальность ударов для Украины сняты, передаёт РБК. Теперь Киев может наносить удары по военным объектам России. "Больше нет никаких ограничений по дальности ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей, ни со стороны американцев," — заявил он.

Читайте также:

Семь регионов России ограничили мобильный интернет из-за атак дронов
26 мая 2025
Трамп угрожает санкциями: недовольство действиями Путина на Украине
26 мая 2025

Германия, Великобритания, Франция и США отменили ограничения на дальность ударов для поставляемого Украине оружия. Это позволяет Украине обороняться и наносить удары по военным объектам России. Мерц подчеркнул, что Украина теперь может использовать дальнобойное оружие для атак по военным целям в тылу, что является решающим фактором.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Москва будет считать себя вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов. В случае эскалации Россия будет отвечать так же решительно и зеркально. Путин также отмечал, что отмена ограничений на использование Киевом западных дальнобойных ракет будет означать, что с Россией "воюют страны НАТО".


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Пять новых отелей построят в Иркутской области благодаря льготным кредитам
Байкал вошел в десятку туристических локаций по популярности глэмпингов
Омуль, муксун и таёжные ягоды предложат на сибирских рейсах Аэрофлота
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес