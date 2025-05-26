Украина получает зеленый свет на дальнобойные удары

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что ограничения на дальность ударов для Украины сняты, передаёт РБК. Теперь Киев может наносить удары по военным объектам России. "Больше нет никаких ограничений по дальности ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей, ни со стороны американцев," — заявил он.

Германия, Великобритания, Франция и США отменили ограничения на дальность ударов для поставляемого Украине оружия. Это позволяет Украине обороняться и наносить удары по военным объектам России. Мерц подчеркнул, что Украина теперь может использовать дальнобойное оружие для атак по военным целям в тылу, что является решающим фактором.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Москва будет считать себя вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов. В случае эскалации Россия будет отвечать так же решительно и зеркально. Путин также отмечал, что отмена ограничений на использование Киевом западных дальнобойных ракет будет означать, что с Россией "воюют страны НАТО".