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Реструктуризация кредитов: ЦБ рекомендует банкам спасать корпоративных клиентов

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Банк России рекомендовал кредитным организациям идти навстречу корпоративным заемщикам, столкнувшимся с временными трудностями, и реструктурировать их кредиты, сообщает сайт регулятора.

«Чтобы снизить регуляторные издержки для банков и заемщиков, Банк России временно смягчил требования к резервам по реструктурированным ссудам, по которым банк и заемщик оценивают вероятность восстановления финансового положения как значительную», – говорится в сообщении.

ЦБ уточняет, что к таким заемщикам относятся компании и индивидуальные предприниматели с не очень высокой долговой нагрузкой, исправно выплачивающие кредит последние полгода и предоставившие банку реалистичный бизнес-план на ближайшие 3 года.

Банки, в свою очередь, будут регулярно проверять соответствие фактических результатов заемщика контрольным показателям и в случае отклонения должны будут досоздать резерв.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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