Реструктуризация кредитов: ЦБ рекомендует банкам спасать корпоративных клиентов

Банк России рекомендовал кредитным организациям идти навстречу корпоративным заемщикам, столкнувшимся с временными трудностями, и реструктурировать их кредиты, сообщает сайт регулятора.

«Чтобы снизить регуляторные издержки для банков и заемщиков, Банк России временно смягчил требования к резервам по реструктурированным ссудам, по которым банк и заемщик оценивают вероятность восстановления финансового положения как значительную», – говорится в сообщении.

ЦБ уточняет, что к таким заемщикам относятся компании и индивидуальные предприниматели с не очень высокой долговой нагрузкой, исправно выплачивающие кредит последние полгода и предоставившие банку реалистичный бизнес-план на ближайшие 3 года.

Банки, в свою очередь, будут регулярно проверять соответствие фактических результатов заемщика контрольным показателям и в случае отклонения должны будут досоздать резерв.