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Иркутск украшают цветами в духе русских традиций

В Иркутске началась масштабная высадка цветов на городские клумбы, и в этом году город будет украшен в русском национальном стиле. 424 тысячи петуний, колеусов, агератумов, цинерарий, антирриумов, гераней, бегоний, газаний и бархатцев станут частью уникальных ковровых орнаментов и элементов народных промыслов, специально разработанных для каждой местности.

Цветники уже обновлены в скверах на площади 50-летия образования СССР, «Аистенок», пожарным и спасателям, у драмтеатра имени Охлопкова и других знаковых местах. На мемориальном комплексе «Вечный огонь» и в сквере «Шайба» уже цветут тюльпаны, высаженные осенью.

В этом году клумбы оформят в русском национальном стиле, создавая узоры и орнаменты, вдохновленные народными традициями. Например, у дома на улице Жукова, 70, вместо «цветочного» велосипедиста появится узор в виде георгиевской ленты и звезд. Многолетники, такие как астильба и дербенник, украсят улицу Трактовую и другие районы.

В скверах имени Кирова и у драмтеатра имени Охлопкова высадили 771 куст роз, а город дополнительно украсят более полутора тысяч подвесных и напольных вазонов. Все работы планируется завершить к 20 июня.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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